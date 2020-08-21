Літургія у смартфоні, яблучні купання й релакс суриката

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Євген Котенко

Християни східного обряду в середу, 19 серпня, відзначили одне з найбільших церковних свят – Преображення Господнє, або Яблучний Спас.

Фото: Геннадій Мінченко

У Києві відкрили оновлену "Стіну пам’яті загиблих захисників України", яка розташована на мурах Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря. На 11 частинах Стіни розміщено фотографії та інформацію про понад 4300 загиблих військовослужбовців Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, співробітників Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України та Національної поліції, а також добровольців, які віддали свої життя, захищаючи Батьківщину. Відкрив та освятив оновлений меморіал митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Фото: Дмитро Смольєнко

Цього тижня Україна продовжує встановлювати нові коронавірусні антирекорди. Так, 20 серпня було підтверджено 2134 нові випадки захворювання на COVID-19, що стало найбільшою кількістю від початку пандемії. На фото: автомобіль швидкої допомоги, обладнаний апаратом штучної вентиляції легень.

Фото: Юлій Зозуля

Такі показники не стримують охочих до відпочинку – намагаючись дистанціюватися, вони відвідують розважальні заходи, як-от гала-концерт I Міжнародного фестивалю "За всю Одесу".

Фото: Павло Багмут

Натомість в Умані через небезпеку поширення COVID-19 неабияк занепокоєні можливим масовим приїздом прочан-хасидів до міста на святкування юдейського Нового року - Рош га-Шана. Тож міський голова Олександр Цебрій (на фото) прибув до Києва, щоб поінформувати Президента Володимира Зеленського про загрози. Чекати на зустріч вирішив безпосередньо під ОП.

Як повідомив президент Міжнародного благодійного фонду ім. Рабі Нахмана з Бреславу Бен Нун Натан, відвідати поховання цадика Нахмана і відсвяткувати Рош га-Шана в Умані збираються до 10 тисяч паломників з усього світу. "Це значно менше, ніж завжди. Через пандемію коронавірусу в Україну не їхатимуть люди з групи ризику. Взагалі не буде святкування, буде просто приїзд гостей", – запевнив Бен Нун Натан.

Фото: Володимир Тарасов

В Україні тривають акції на підтримку білорусів. Так, у Києві відбувся марш солідарності "За вільну Білорусь". Організатори заходу наголосили, що хочуть привернути увагу міжнародної спільноти до того, що зараз відбувається в Білорусі, та підтримати білоруську націю.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі після президентських виборів, що відбулися 9 серпня, продовжуються протести проти офіційних їхніх результатів, згідно з якими Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська – 10,1%.

Фото: Володимир Тарасов

Тим часом під українським Мін’юстом активісти – представники партій "Національний корпус" і "Демократична сокира" – вимагали заборонити "Партію Шарія" та "ОПЗЖ" Медведчука.

Фото: Інна Бородаєва

Гаряче й на українських пляжах, де люди ловлять спеку останніх серпневих днів. На фото: пляж у селі Коблеве на Миколаївщині.

Фото: Євген Котенко

Цей же період традиційно, попри "коронавірусну невизначеність", стає спекотним для батьків школярів, які готуються до 1 вересня. Зокрема, вибирають одяг на щорічному загальноміському шкільному ярмарку на Хрещатику в Києві.

Фото: Дмитро Смольєнко

Спека спорту не завада: 256 спортсменів з 18 областей України взяли участь у ХХVII Міжнародних змаганнях "Кубок Хортиці" з триатлону, присвячених Дню Незалежності.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Євген Котенко

Літургія у смартфоні: учасниця Божественної літургії з нагоди свята Преображення у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві.

Фото: Володимир Тарасов

Хлопчик фотографує в житомирському Музеї космонавтики імені Сергія Корольова, який святкує 50-річний ювілей.

Фото: Микола М’якшиков

Художник Михайло Кублик під час виставки "Моя Україна" у Дніпрі.

Фото: Олег Снітовський

Вівтарне вікно на території Покровської церкви на Тернопільщині.

Фото: Сергій Гудак

Бочки з вином на території Середнянських підвалів – найстарішого та найбільшого центру виноробства на Закарпатті.

Фото: Дмитро Смольєнко

Робітник на території будівництва автотранспортної магістралі через річку Дніпро в Запоріжжі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Здобич: миша поруч з котом у Запоріжжі.

Фото: Юрій Рильчук

Чоловік у чані з яблуками в селі Вороненко на Івано-Франківщині.

Фото: Юлій Зозуля

Учасники відкритої міжнародної регати Transbunker Cup в Одесі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Учасник етапу з плавання ХХVII Міжнародних змагань "Кубок Хортиці" з триатлону та командного чемпіонату України з триатлону в Запоріжжі.

Фото: Дмитро Смольєнко

Ігровий момент товариського матчу між луганським ФК "Зоря" (біла форма) та ФК "Маріуполь", що завершився перемогою господарів поля з рахунком 2:1, у Запоріжжі.

Фото: Павло Багмут

Гімнастка Ніколь Красюк виступає у фіналі чемпіонату України з художньої гімнастики в Києві.

Фото: Сергій Гудак

Учасник благодійного забігу "Біжу за Давидика" в Ужгороді.

Фото: Юрій Рильчук

Схід сонця в Карпатах.

Фото: Микола М’якшиков

Олені на території заповідника Павлоградського хімічного заводу на Дніпропетровщині.

Фото: Олександр Лапін

Сурикат у Подільському зоопарку у Вінниці.

Фото: Олена Худякова

Лисиця на Херсонщині.

Фото: Інна Бородаєва

Риба в морі в селі Коблеве на Миколаївщині.

Фото: Юрій Рильчук

Смерековий ліс на Івано-Франківщині.

Фото: Сергій Гудак

Грозова хмара на Закарпатті.