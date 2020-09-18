Всі паломники-хасиди залишили "Нові Яриловичі", на кордоні - гори сміття

На кордоні з Білоруссю поблизу пункту пропуску «Нові Яриловичі» іноземці-паломники залишили територію, де вони перебували з початку тижня з надією потрапити в Україну.

Як передає Укрінформ, про це голова ДПСУ Сергій Дейнеко зазначив, перебуваючи безпосередньо на пункті пропуску в Чернігівській області, повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Поступове зменшення іноземців на цьому напрямку ми почали фіксуватися зранку. Їх кількість поряд з нашим кордоном протягом дня стрімко зменшувалася. Також спостерігалося постійне поступове їх повернення на територію Республіки Білорусь», – розповів керівник прикордонного відомства.

«Ми щоденно доводили іноземцям, що з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції за рішенням уряду в’їзд іноземцям в Україну заборонений. І вони чітко знали про це ще до того, як почали їхати до нас. На жаль, вони не дослухалися до закликів України утриматися цьогоріч від поїздки. Нам прикро, що довірившись незрозумілим обіцянкам, до яких у розмовах апелювали паломники, вони створили собі ілюзію можливості в’їзду в Україну», – цитує Дейнека пресслужба.

На даний момент всі іноземці-паломники полишили територію поряд лінії кордону України.

Як повідомляло агентство, понад 1000 хасидів прибули на білорусько-український кордон 14 вересня і застрягли на нейтральній смузі між білоруським і українським пунктами пропуску. В Україну їх не впускали через заборону в’їзду іноземцям до 28 вересня, що пов’язано із запобіганням поширенню COVID-19. У зв’язку із запровадженням такого обмеження український кордон охороняється в посиленому режимі. З 16 вересня п/п "Нові Яриловичі" рішенням уряду був закритий.

Своє прибуття з Білорусі до лінії українського кордону паломники пояснювали бажанням потрапити до Умані Черкаської області на традиційне святкування юдейського нового року - Рош га-Шана.

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Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.

Фото: ДПСУ, facebook.com/anton.gerashchenko.7