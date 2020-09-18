У Краматорську закінчують зводити спорткомплекс

У Краматорську на Донеччині в межах «Великого будівництва» за майже 40 млн грн закінчують спорудження спортивно-оздоровчого комплексу.

Як передає Укрінформ, з ходом реалізації цього проєкту 18 вересня ознайомилися заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін і начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Володимир Мицик, повідомляє Донецька ОДА.

Зазначається, що представники підрядника (ТОВ «УБК №1») та замовника робіт (управління капітального будівництва та перспективного розвитку Краматорської міськради) запевнили керівництво області, що роботи ведуться згідно з планом і мають завершитися до кінця вересня. Зокрема, наразі вже збудовано майданчик для пляжного волейболу 24х14 м, спортмайданчик для занять воркаутом та з антивандальним тренажерним обладнанням, установлено трибуни на 480 глядацьких місць, зроблено освітлення.

На тенісному корті 40х20 м залишилось встановити огорожу, на футбольному полі зі штучним покриттям розмірами 105x68 м завершується засипка кварцового піску, наступний шар — гумова крихта. Щодо бігових доріжок з сучасним покриттям, найближчими днями мають приступити до фінального етапу, нанести розмітку. У споруді з роздягальнями та душовими, а також у господарському блоці тривають роботи з внутрішнього оздоблення, продовжується благоустрій території: влаштування під’їзних шляхів та місць для паркування автотранспорту.

Вартість проєкту складає 39,8 млн грн, роботи фінансуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, міського та обласного бюджетів.

Для міста Краматорськ новий об’єкт стане першим відкритим площинним спортивним комплексом, розміщеним у зеленій парковій зоні в центральній частині міста, який буде доступним і зручним до занять руховою активністю всіх верств населення.

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В ОДА нагадали, що у контексті національного проєкту «Велике будівництво» 14 травня було відкрито перший в Україні спортивний об’єкт – крите футбольне поле зі штучним покриттям у парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» міста Краматорськ. До жовтня 2020 року на території Донецької області мають реконструювати стадіони у Селидовому і Слов’янську, збудувати «з нуля» стадіони у Краматорську та Волновасі.

Як повідомляв Укрінформ, національний проєкт «Велике будівництво» був ініційований восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua