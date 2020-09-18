У Миколаєві завершили реконструкцію дитсадка

У Миколаєві межах реалізації програми «Велике будівництво» завершено реконструкцію будівлі дошкільного навчального закладу №72 «Світлячок».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Миколаївської облдержадміністрації.

«В рамках реалізації програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Миколаєві завершено капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу №72 «Світлячок». Його проведено за кошти місцевого бюджету Миколаєва», - йдеться у повідомленні.

На сьогодні вже облаштовано санвузли, замінено сантехнічні прилади та завершено внутрішні оздоблювальні роботи. Встановлено нові вікна та двері. Улаштовано теплу підлогу та прокладено інженерні комунікації водопостачання та каналізації. Виконано повну заміну системи внутрішнього електропостачання та зроблено систему припливно-витяжної вентиляції. Проведено роботи по улаштуванню плоских сонячних колекторів та баків розширювальних геліосистем.

Також здійснено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій. Облаштовано навіси від сонця, озеленено територію садка.

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Ще у вересні цей оновлений сучасний дитсадок матимуть змогу відвідувати 85 дітей не тільки з Малої Коренихи, а й з розташованих поблизу Радсаду та Великої Коренихи.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в межах проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел