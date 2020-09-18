У Херсоні водоканал вироблятиме з кухонної солі речовину для знезараження води

Завдяки спільному проєкту зі словацькими водоканалами у Херсоні на одній із насосних станцій водоканалу вироблятимуть гіпохлорит натрію для знезараження води з кухонної солі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив директор Херсонводоканалу Михайло Чемерис.

"Друзі, словацькі колеги прислали ці світлини. На них зображене, готове до відправки у Херсон, устаткування для виробництва гіпохлориту натрію зі звичайної кухонної солі, безпосередньо на одній із насосних станцій херсонського водоканалу… Незважаючи на карантинні обмеження в обох країнах, наші словацькі друзі зробили все можливе, щоб не порушити терміни реалізації проєкту. Тепер слово за нашими чиновниками. Чи зможемо ми розмитнити безкоштовно це обладнання, яке є фактично подарунком для міста Херсона? Зараз займаємося цим питанням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Херсонський водоканал перший в Україні отримав європейський грант на реалізацію "твердого проєкту" у сумі 100 000 євро.

Чемерис відзначив, що народився цей проєкт завдяки плідній співпраці між словацькою та українською асоціаціями водоканалів, а також дружнім відносинам херсонського водоканалу з багатьма водоканалами Словаччини.

Як повідомлялось, Херсонський водоканал став першим українським водоканалом, який виграв 100 тисяч євро ґрантових коштів від Європейського Союзу на реалізацію "твердого проекту", в рамках якого й мали закупити необхідне устаткування.

Спільний проєкт комунального підприємства та Асоціацій водоканалів України та Словаччини "Безпечна вода для Херсона" передбачає розробку та встановлення установки із виробництва гіпохлориту натрію – речовини для знезараження води на одній з шести водопровідних станцій у Херсоні.

Кошти на втілення проєкту – 100 тисяч євро – виділяються як безповоротна фінансова допомога.

Використовувати гіпохлорит натрію замість хлору Херсонводоканал почав ще у 2016 році. Така технологія очищення води має ряд переваг. Головна з них – вода після очищення цим реагентом не має різкого запаху. Також, у порівнянні з хлором, гіпохлорит натрію безпечний в обігу та не створює проблем при транспортуванні.

Втілення проєкту має також економічні переваги. Херсонський водоканал використовує для знезараження 85 тонн гіпохлориту натрію на рік. Водоочисна станція № 4 споживає 13 тонн на рік (приблизні витрати - 218,400 гривень на рік). При введенні електролізера для виробництва гіпохлориту натрію з солі (NaCl) витрати істотно знизяться (близько 35 тис. грн на рік) на електроенергію, необхідну для електролізу, перекачування і т.д. (близько 27 500 грн), що дозволить заощадити до 60% коштів.