На Київщині горить військовий полігон

На території військового полігону в Дівичках, що на Київщині, у четвер спалахнула пожежа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

“17 вересня на території військового полігону в Дівичках виникла пожежа. Ліс почав горіти близько 14.00. В місце загоряння відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини А2399. На даний час до гасіння залучені військовослужбовці військової частини А2399, ДСНС, Національної гвардії та лісники”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, всього до ліквідації розповсюдження вогню на території полігону залучено 120 військовослужбовців і три одиниці пожежної техніки.

В пресслужбі закликали мешканців військового містечка зберігати спокій, дотримуватись протипожежної безпеки та залишатися вдома.

Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня 2020 року на території військового полігону в Дівичках виникла масштабна пожежа. Її площа склала понад 150 гектарів, до гасіння була залучена авіація.

Фото: Сухопутні війська ЗС України/ФБ