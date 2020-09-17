На Київщині горить військовий полігон
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
“17 вересня на території військового полігону в Дівичках виникла пожежа. Ліс почав горіти близько 14.00. В місце загоряння відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини А2399. На даний час до гасіння залучені військовослужбовці військової частини А2399, ДСНС, Національної гвардії та лісники”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, всього до ліквідації розповсюдження вогню на території полігону залучено 120 військовослужбовців і три одиниці пожежної техніки.
В пресслужбі закликали мешканців військового містечка зберігати спокій, дотримуватись протипожежної безпеки та залишатися вдома.
Як повідомляв Укрінформ, 13 квітня 2020 року на території військового полігону в Дівичках виникла масштабна пожежа. Її площа склала понад 150 гектарів, до гасіння була залучена авіація.
Фото: Сухопутні війська ЗС України/ФБ