Негода не прогнала хасидів з-під українського кордону

Різка зміна погоди, яка сталася на Чернігівщині в другій половині дня 17 вересня, не налякала хасидів, які отаборилися в нейтральній зоні на українсько-білоруському кордоні поблизу пункту пропуску "Нові Яриловичі".

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила в. о. начальника пресслужби Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

"Дощ у Нових Яриловичах пройшов, але негода не зігнала хасидів з-під кордону. Обстановка там не змінилася", - сказала речниця.

За її словами, паломники до зміни погоди, судячи з усього, підготувалися.

Пресслужба Держприкордонслужби розмістила у Фейсбуці відзняте 17 вересня зранку відео (в тому числі з гелікоптера), де добре видно, який великий табір у нейтральній прикордонній зоні розбили паломники.

Як повідомляв Укрінформ, понад 1000 хасидів прибули на білорусько-український кордон 14 вересня і залишаються на нейтральній смузі між білоруським і українським пунктами пропуску до сьогодні. В Україну їх не впускають через заборону в’їзду іноземцям до 28 вересня, що пов’язано із запобіганням поширенню коронавірусної інфекції. У зв’язку із запровадженням такого обмеження український кордон охороняється в посиленому режимі. З 16 вересня пункт пропуску "Нові Яриловичі" рішенням уряду був закритий.

Своє прибуття до лінії українського кордону паломники пояснюють своїм бажанням потрапити до Умані Черкаської області на традиційне святкування свого Нового року - Рош-га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.