Негода не прогнала хасидів з-під українського кордону
Про це кореспондентові Укрінформу повідомила в. о. начальника пресслужби Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
"Дощ у Нових Яриловичах пройшов, але негода не зігнала хасидів з-під кордону. Обстановка там не змінилася", - сказала речниця.
За її словами, паломники до зміни погоди, судячи з усього, підготувалися.
Пресслужба Держприкордонслужби розмістила у Фейсбуці відзняте 17 вересня зранку відео (в тому числі з гелікоптера), де добре видно, який великий табір у нейтральній прикордонній зоні розбили паломники.
Як повідомляв Укрінформ, понад 1000 хасидів прибули на білорусько-український кордон 14 вересня і залишаються на нейтральній смузі між білоруським і українським пунктами пропуску до сьогодні. В Україну їх не впускають через заборону в’їзду іноземцям до 28 вересня, що пов’язано із запобіганням поширенню коронавірусної інфекції. У зв’язку із запровадженням такого обмеження український кордон охороняється в посиленому режимі. З 16 вересня пункт пропуску "Нові Яриловичі" рішенням уряду був закритий.
Своє прибуття до лінії українського кордону паломники пояснюють своїм бажанням потрапити до Умані Черкаської області на традиційне святкування свого Нового року - Рош-га-Шана.
Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.