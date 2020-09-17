На Миколаївщині вдруге за тиждень горить заповідник

На Миколаївщині вдруге за тиждень горить заповідник

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Укрінформ
На Миколаївщині вдруге за тиждень горить природний заповідник “Єланецький степ”.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС в області.

«17 вересня о 10:46 надійшло повідомлення про пожежу сухостою на відкритій території та частині природного заповідника “Єланецький степ”. Це вже друга масштабна пожежа в межах природоохоронної території заповідника. Першу - площею 8,5 га пожежно-рятувальні підрозділи ліквідовували 11 вересня», - йдеться у повідомленні.

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За викликом направлені пожежні автоцистерни 15, 21 державних пожежно-рятувальних частин, водовозка аварійно-рятувального загону спеціального призначення, мобільно-оперативна група Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Наразі вогнеборці працюють із залученням допоміжної техніки. Вогнеборцям у гасінні допомагають 10 співробітників заповідника.

Орієнтовна площа горіння 10 га, триває ліквідація пожежі. Загалом на місці залучено 8 одиниць техніки, 35 осіб.

Фото: ДСНС

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