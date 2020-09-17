На Житомирщині здали в експлуатацію 15 кілометрів дороги

На Житомирщині у межах програми «Велике будівництво» ввели в експлуатацію 15 км відремонтованої ділянки автодороги М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через Вінницю) у напрямку від Житомира до смт Черняхів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Житомирську ОДА.

«Фактично виконано робіт на суму 145 167 783,78 грн. На сьогодні даний об’єкт введено в експлуатацію», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ділянці автошляху вирізали кущі, влаштували вирівнюючий шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші та покрили його щебенево-мастиковою асфальтобетонною сумішшю товщиною 5 см, облаштували зупинові майданчики, укріпили узбіччя, встановили металеву бар’єрну огорожу, дорожні знаки та нанесли горизонтальну розмітку.

Роботи виконувала ПП «Автомагістраль».

Востаннє дорога капітально ремонтувалася у 1980 році. Під час інспекції цієї ділянки виявили, що вона перебуває у край незадовільному стані, а ямковість подекуди сягає понад 50%.

За програмою «Велике будівництво» у Житомирській області передбачено виконання 107 об’єктів: ремонт/реконструкція 7 приймальних відділень лікарень, будівництво 24 амбулаторій, 11 шкіл, 6 садочків, 6 стадіонів/об’єктів спорту, а також капітальний ремонт 53 об’єктів дорожнього господарства.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: oda.zht.gov.ua