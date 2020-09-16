У Донецькій області в рамках програми "Велике будівництво" спортивні об’єкти споруджують з дотриманням графіку і технології.

Як передає Укрінформ, про це 15 вересня у Фейсбуці повідомив голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко.

За його словами, з дотриманням графіку і технології ведуться роботи у Селидовому та Волновасі зі спорудження стадіонів та футбольних полів. Крім цього, подібні роботи тривають у Краматорську та Слов'янську. Один об'єкт - крите футбольне поле для дітей у краматорському Саду Бернацького - вже повністю готове.

На Донеччині спортивні об’єкти споруджують з дотриманням графіку

Очільник області опублікував відео по будівництву цих об’єктів на даний час.

В Донецькій обладміністрації нагадали, що в програму "Велике будівництво" на Донеччині включено 5 стадіонів на території області: у Волновасі, Краматорську (два стадіони), Селидовому та Слов’янську.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту "Велике будівництво" було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.