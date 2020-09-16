Україна та Молдова домовилися про спільний контроль у двох пунктах пропуску

Україна та Молдова підтвердили можливість запровадження спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовський кордон для автомобільного сполучення "Кучурган − Первомайськ" та "Рені – Джюрджюлешть".

Про це йшла мова під час засідання Консультативної ради Місії Європейського Союзу з надання прикордонної допомоги Україні та Молдові EUBAM, передає Укрінформ з посиланням пресслужбу ДПСУ.

"16 вересня 2020 року відбулося 34-те засідання Консультативної ради Місії Європейського Союзу з надання прикордонної допомоги Україні та Молдові… На порядок денний засідання було винесено питання запровадження процедур повноцінного спільного контролю в пунктах пропуску через українсько-молдовський державний кордон для автомобільного сполучення "Кучурган − Первомайськ" та "Рені − Джюрджюлешть"", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сторони підтвердили можливість запровадження повноцінного спільного контролю в цих пунктах пропуску після остаточного завершення робіт з реконструкції їхньої інфраструктури.

Під час засідання також було обговорено питання подальшої співпраці з EUBAM щодо боротьби з транскордонною злочинністю та підтримання безпеки і стабільності в регіоні.

Прикордонні та митні відомства України та Молдови підтвердили актуальність проведення спільних правоохоронних операцій на спільній ділянці державного кордону та висловили свою готовність до участі в цих спільних заходах.

Наступне засідання Консультативної ради відбудеться в січні 2021 року.

За інформацією пресслужби, участь в засіданні взяли представники міністерств закордонних справ, прикордонних і митних відомств України та Республіки Молдова, Представництв Європейського Союзу в Україні та Республіці Молдова, Міжнародної організації з міграції, Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Фото: ДПСУ