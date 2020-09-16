В Умані на Рош га-Шана посилили карантин

В Умані на час святкування Рош га-Шана запровадили посилені протиепідемічні заходи, які триватимуть до 23 вересня.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської ОДА, передає Укрінформ.

Зокрема, відділ житлово-комунального господарства, ТОВ «Екоклінер» та УКП «Комунальник» встановили щити про заборону купання у водоймах, а також 4 біотуалети у громадських місцях.

На кількох вулицях, якими пересуваються прочани, нанесли маркування безпечної дистанції. Проводиться постійний контроль за благоустроєм в зоні святкування. Так, Уманське міськрайонне управління Держпродспоживслужби Черкащини розробило схему санітарного очищення території проживання та святкування хасидів: на 26-ти майданчиках встановили 104 контейнери для сміття, які обслуговує 9 одиниць автотранспорту.

Щоденно проводиться дезінфекція автомобілів Національної поліції, сміттєвозів, контейнерів для сміття та обладнаних для них майданчиків.

З 8 вересня щоденно прибирають та миють шість вулиць в районі святкування, дезінфекують місця загального користування 7-ми будинків КНП «Уманське РЕУ №3». Створені запаси деззасобів, антисептиків для рук, рідкого мила, спецодягу, засобів індивідуального захисту для працівників комунальних служб. На це з міського бюджету виділили 337 тис. грн.

А представники Міжнародного Благодійного Фонду імені Рабі Нахмана із Бреслава визначили кількість прочан, які можуть перебувати в культових спорудах. Встановлено інформаційні табло щодо протиепідемічних заходів. Повсюдно поширюються пам’ятки.

Культові споруди забезпечені безконтактними термометрами, одноразовими рушниками, санітайзерами, антисептиками для рук, рідким милом, деззасобами, пульверизаторами для деззасобів. Розроблений графік дезобробок, план схеми розміщення відвідувачів.

Як повідомляв Укрінформ, поруч із меморіальним комплексом Цадіка Нахмана розгорнуто спеціальний зведений загін обласного Управління ДСНС у складі 96 осіб. Для забезпечення громадського порядку і безпеки громадян під час святкування Рош га-Шана до Умані прибув зведений загін - понад 560 поліцейських з 20 областей України.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тисяч прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня. Очікується прибуття близько 10 тисяч паломників.