На шість дитсадків у Франківську склали акти за порушення карантину

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив заступник начальника ГУ Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області Віталій Фіглевський.

«Наразі 6 дитсадків порушили карантинні вимоги. Ми склали матеріали та акти обстеження і направили їх до Нацполіції щодо належного реагування на порушення карантинних вимог», - повідомив Фіглевський.

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Він додав, що Держпродспоживслужба також направила інформаційний лист до міського голови Івано-Франківська з описом ситуації і вимогою усунути невідповідності правилам карантину.

Як передавало агентство, з 14 вересня до червоної зони епідеміологічної небезпеки увійшли міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони. Епідемічні рівні встановлюють на 14 днів.

Учора Івано-Франківська міська рада ухвалила рішення про поетапне відкриття шкіл та дитсадків. Останні почали відкривати з 14 вересня.

Станом на 16 вересня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 11 677 випадків захворювання на COVID-19. В Україні цей показник становить 162 660 випадків, за останню добу зареєстровано 2 958 нових випадків захворювання.