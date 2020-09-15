Вінничина першою в Україні розробила план поводження з відходами
Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної держадміністрації, передає Укрінформ.
"Ми пройшли стратегічну екологічну оцінку та процедуру громадського обговорення документу державного планування. Регіональний план управління відходами – це практичний посібник, в якому прийнято існуючу систему поводження з твердими побутовими відходами, використано зарубіжний та вітчизняний досвід, і, відповідно, запропоновано сценарії розвитку сфери поводження з ТПВ саме на місцевому рівні. Є чіткий план дій органів місцевого самоврядування, який пропонує напрямок руху кожної окремої ОТГ області – заради екологічного благополуччя територій", – наголосив голова ОДА Сергій Борзов.
За його словами, якщо до обласної державної адміністрації звернеться будь-яка ОТГ щодо будівництва сміттєсортувальної лінії на власній території, РПУВ підкаже: чи це рішення є доцільним, а головне - економічно обґрунтованим, чи, можливо, місцевій владі вигідніше купити декілька сміттєвозів і довантажити сусідню, вже побудовану сміттєсортувальну лінію.
Наступний крок – впровадження таких планів на рівні територіальних громад. Чинним законодавством саме на органи місцевого самоврядування покладено відповідальність за організацію та поводження в сфері твердих побутових відходів.
Як поінформувала начальник управління розвитку територій та інфраструктури ОДА Марія Зонова, в області проживає 1,5 млн населення. Обліковується 1504 населених пункти, які об’єднані у 63 ОТГ та шість районів. Щорічно на території області утворюється 2 млн тонн відходів, з них частка муніципального побутового сміття складає близько 470 тис.тонн, решта – це відходи переробної промисловості, сільського, лісового господарства та інші. Переробляється або спалюється менше 20% відходів. Як наслідок, накопичено майже 32 млн тонн сміття, що є катастрофічним навантаженням на навколишнє природне середовище.
Послуга з вивезення твердих побутових відходів надається в 296 населених пунктах, або в 20 % від загальної кількості. Водночас, тариф на відповідні послуги встановлений лише в 128 населених пунктах, або у 9% від загальної кількості населених пунктів, а роздільне збирання окремих компонентів ТПВ запроваджено в 161 населеному пункті, або в 10,7%. З роками спостерігається зростання цього показника, однак показник щодо обсягу надходження ТПВ на перероблення складає 0,41%.
У 80% населених пунктів області послуга з вивезення ТПВ відсутня і ще в 11% населених пунктів організована не у відповідності до вимог законодавства, щонайменше в частині оплати за послугу.
Збирання та заготівлю відходів як вторинної сировини здійснюють 14 суб’єктів господарювання. Згідно з даними звітності, в області діють 62 підприємства, що надають послуги у сфері управління ТПВ, з яких: 53 підприємства (85%) комунальної форми власності, 9 – приватної (15%).
Окрім того, у Вінницькій області відсутні спеціалізовані комунальні пункти збирання відходів, а також окремі інфраструктурні об’єкти, орієнтовані на управління відходами інфраструктури населених пунктів, які створені і функціонують у відповідності до вимог чинного законодавства.
Метою Регіонального плану управління відходами Вінницької області на період до 2030 року є забезпечення сталого управління відходами в Вінницькій області з урахуванням положень концепції сталого розвитку та дотриманням ієрархії пріоритетів управління відходами.
Документ спрямований на досягнення національних цілей управління відходами з урахуванням місцевих особливостей, а також вирішення наявних та попередження виникнення нових проблем, що мають відношення до сфери управління відходами.