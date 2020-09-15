Вінничина першою в Україні розробила план поводження з відходами

Вінницька область першою в Україні розробила Регіональний план управління відходами на період до 2030 року (РПУВ).

Про це повідомляє пресслужба Вінницької обласної держадміністрації, передає Укрінформ.

"Ми пройшли стратегічну екологічну оцінку та процедуру громадського обговорення документу державного планування. Регіональний план управління відходами – це практичний посібник, в якому прийнято існуючу систему поводження з твердими побутовими відходами, використано зарубіжний та вітчизняний досвід, і, відповідно, запропоновано сценарії розвитку сфери поводження з ТПВ саме на місцевому рівні. Є чіткий план дій органів місцевого самоврядування, який пропонує напрямок руху кожної окремої ОТГ області – заради екологічного благополуччя територій", – наголосив голова ОДА Сергій Борзов.

За його словами, якщо до обласної державної адміністрації звернеться будь-яка ОТГ щодо будівництва сміттєсортувальної лінії на власній території, РПУВ підкаже: чи це рішення є доцільним, а головне - економічно обґрунтованим, чи, можливо, місцевій владі вигідніше купити декілька сміттєвозів і довантажити сусідню, вже побудовану сміттєсортувальну лінію.

Наступний крок – впровадження таких планів на рівні територіальних громад. Чинним законодавством саме на органи місцевого самоврядування покладено відповідальність за організацію та поводження в сфері твердих побутових відходів.

Як поінформувала начальник управління розвитку територій та інфраструктури ОДА Марія Зонова, в області проживає 1,5 млн населення. Обліковується 1504 населених пункти, які об’єднані у 63 ОТГ та шість районів. Щорічно на території області утворюється 2 млн тонн відходів, з них частка муніципального побутового сміття складає близько 470 тис.тонн, решта – це відходи переробної промисловості, сільського, лісового господарства та інші. Переробляється або спалюється менше 20% відходів. Як наслідок, накопичено майже 32 млн тонн сміття, що є катастрофічним навантаженням на навколишнє природне середовище.

Послуга з вивезення твердих побутових відходів надається в 296 населених пунктах, або в 20 % від загальної кількості. Водночас, тариф на відповідні послуги встановлений лише в 128 населених пунктах, або у 9% від загальної кількості населених пунктів, а роздільне збирання окремих компонентів ТПВ запроваджено в 161 населеному пункті, або в 10,7%. З роками спостерігається зростання цього показника, однак показник щодо обсягу надходження ТПВ на перероблення складає 0,41%.

У 80% населених пунктів області послуга з вивезення ТПВ відсутня і ще в 11% населених пунктів організована не у відповідності до вимог законодавства, щонайменше в частині оплати за послугу.

Збирання та заготівлю відходів як вторинної сировини здійснюють 14 суб’єктів господарювання. Згідно з даними звітності, в області діють 62 підприємства, що надають послуги у сфері управління ТПВ, з яких: 53 підприємства (85%) комунальної форми власності, 9 – приватної (15%).

Окрім того, у Вінницькій області відсутні спеціалізовані комунальні пункти збирання відходів, а також окремі інфраструктурні об’єкти, орієнтовані на управління відходами інфраструктури населених пунктів, які створені і функціонують у відповідності до вимог чинного законодавства.

Метою Регіонального плану управління відходами Вінницької області на період до 2030 року є забезпечення сталого управління відходами в Вінницькій області з урахуванням положень концепції сталого розвитку та дотриманням ієрархії пріоритетів управління відходами.

Документ спрямований на досягнення національних цілей управління відходами з урахуванням місцевих особливостей, а також вирішення наявних та попередження виникнення нових проблем, що мають відношення до сфери управління відходами.