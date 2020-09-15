На Буковині завершують капремонт міжнародної траси біля «Порубного»

У Чернівецькій області в межах програми "Велике будівництво" завершують капітальний ремонт ділянки міжнародної траси біля контрольно-пропускного пункту "Порубне".

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

"У Чернівецькій області в рамках ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським проєкту «Велике будівництво» завершується капітальний ремонт ділянки міжнародної магістралі М-19 біля контрольно-пропускного пункту «Порубне». Це автошлях міжнародного значення, який сполучає Україну з Румунією. Роботи фінансують із державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

За даними Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області, на дорозі облаштували чотири смуги для руху автівок, а також одну - для відстою великовагового транспорту. Також тут змонтували нову систему освітлення, встановили зупинки для громадського транспорту, зробили тротуари, нанесли дорожню розмітку.

Нині підрядник встановлює стовпчики під бар’єрне огородження між смугами. Роботи виконує ТОВ ПБС.

Як повідомлялося, національна програма "Велике будівництво" була ініційована восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року у межах проєкту на понад 300 об’єктах розпочалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення або реконструкція понад 100 шкіл, 100 дитячих садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

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