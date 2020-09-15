На Дніпропетровщині «з нуля» звели дитсадок
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Дніпропетровської облдержадміністрації.
«Завершили масштабне будівництво в Іларіоновому. Це дуже важливий інфраструктурний проєкт. Адже на появу дошкільного закладу уся громада чекала багато років. І ось нарешті основні роботи завершено – нині садочок готують до вводу в експлуатацію. Вже незабаром 115 малюків з Іларіонового та навколишніх сіл зможуть піти до комфортного та сучасного дитсадка», – зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.
Дитсадок на 115 місць звели «з нуля» біля Іларіонівської опорної школи. Підрядники вже завершили основні будівельні роботи – утеплили фасад та облаштували його різнокольоровими панелями, оздобили внутрішні приміщення, уклали пішохідні доріжки й встановили гойдалки.
Поряд на території побудували модульну котельню, яка опалюватиме садочок. А на даху змонтували сонячні панелі.
Нині підрядникам лишилося навести лад усередині будівлі та встановити меблі. Їх закуповують коштом місцевого бюджету.
Незабаром у дитсадку зможуть розміститися шість груп – одна ясельна та ще п’ять для дошкільнят молодшого, середнього та старшого віку.
Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.
Фото: adm.dp.gov.ua