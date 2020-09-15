На Дніпропетровщині «з нуля» звели дитсадок

У селищі Іларіонове на Дніпропетровщині за програмою “Велике будівництво” завершили будівництво дитячого садка. Його звели «з нуля». Нині там завершують внутрішні роботи та закуповують меблі.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Завершили масштабне будівництво в Іларіоновому. Це дуже важливий інфраструктурний проєкт. Адже на появу дошкільного закладу уся громада чекала багато років. І ось нарешті основні роботи завершено – нині садочок готують до вводу в експлуатацію. Вже незабаром 115 малюків з Іларіонового та навколишніх сіл зможуть піти до комфортного та сучасного дитсадка», – зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко.

Дитсадок на 115 місць звели «з нуля» біля Іларіонівської опорної школи. Підрядники вже завершили основні будівельні роботи – утеплили фасад та облаштували його різнокольоровими панелями, оздобили внутрішні приміщення, уклали пішохідні доріжки й встановили гойдалки.

Поряд на території побудували модульну котельню, яка опалюватиме садочок. А на даху змонтували сонячні панелі.

Нині підрядникам лишилося навести лад усередині будівлі та встановити меблі. Їх закуповують коштом місцевого бюджету.

Незабаром у дитсадку зможуть розміститися шість груп – одна ясельна та ще п’ять для дошкільнят молодшого, середнього та старшого віку.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: adm.dp.gov.ua