В Кирилівці хлопчик впав з водяної гірки на бетонну плиту, поліція відкрила кримінальну справу

У Кирилівці, що на Запоріжжі, на одній з баз відпочинку 9-річна дитина впала з водної гірки на бетонну плиту. Поліція відкрила кримінальне провадження відносно батьків.

Про це журналістам повідомила речниця ГУНП в Запорізькій області Олена Лебединська, передає кореспондент Укрінформу.

“Хлопець 2011 року народження, мешканець Запоріжжя, разом з батьками відпочивав на одній із баз відпочинку на косі Пересип в смт Кирилівка. 13 вересня близько 14:30 малолітній під наглядом батьків знаходився на дитячому водному майданчику. Під час невдалого спуску з гірки хлопець впав за межі басейну та отримав тілесні ушкодження”, - йдеться в коментарі поліції.

Дитину госпіталізували до Якимівської районної лікарні, а потім перевели до Запорізької обласної лікарні. За інформацією медиків, у дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку.

Читайте також: Поліція оголосила підозру організатору стрілянини у кафе на Київщині

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками та ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.