Поліція оголосила підозру організатору стрілянини у кафе на Київщині

Поліція Київської області оголосила про підозру іноземцю, який влаштував стрілянину у місті Українка.

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області, передає Укрінформ.

«Працівники Обухівського відділу поліції за процесуальним керівництвом місцевої прокуратури оголосило про підозру 32-річному громадянину Російської Федерації за вчинення хуліганських дій із застосування зброї. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що працівники Управління карного розшуку поліції столичної області встановили та затримали основного організатора конфлікту, в результаті якого сталася стрілянина у місті Українка. Зазначається, що саме цей чоловік прибув зі столиці і під час інциденту з травматичної зброї поранив двох жителів Українки.

Оперативники затримали зловмисника у Києві, де він переховувався від правоохоронців.

Обухівський райсуд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід затриманому чоловіку – тримання під вартою без права внесення застави.

У поліції також нагадали, що за фактом стрілянини у місті Українка відкрито два кримінальних провадження за ч.4 ст. 296 (Хуліганство) та за ст. 396 (приховування злочину) ККУ.

Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня поліція затримала іноземця, причетного до стрілянини біля кафе у м. Українка.

3 вересня стало відомо, що група невідомих осіб приїхала на автівках зі столиці та влаштувала стрілянину в кафе в Українці Київської області. Після інциденту до лікарні звернулися троє потерпілих чоловіків з пораненнями. Один з них потім втік. Особи отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським вони відмовились.

Слідчі відкрили два кримінальні провадження за фактом хуліганства та приховування злочину.