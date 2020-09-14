На Київщині за добу підтвердили 112 випадків COVID-19

У Київській області за добу підтверджено 112 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

«Відсьогодні, 14 вересня, на території міст Ірпінь і Фастів та Києво-Святошинського і Яготинського районів Київської області встановлено «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. За добу в області маємо 112 нових випадків захворювання. Закликаю всіх відповідально ставитися до здоров’я свого та своїх близьких. Не нехтуйте простими правилами безпеки. Носіть маски, мийте частіше руки, дотримуйтесь соціальної дистанції», - зазначив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін.

Так, за даними Київського обласного лабораторного центру, в області 14 вересня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 6961 випадок захворювання на коронавірус. В тому числі у 573 дітей та у 862 медичних працівників.

За добу підтверджено 112 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі у 11-ти дітей віком від 8 місяців до 17 років. З них 7 хворих госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 105 осіб знаходяться на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням).

За добу надійшло повідомлення про один летальний випадок у хворої з підтвердженим COVID-19 (померла жінка віком 63 роки, мешканка м. Обухів).

Всього за період епідемії у Київській області померли 136 хворих з підтвердженим COVID-19.

Одужало всього 4665 осіб, з них 398 дітей віком від 1 міс. до 17 років. За звітну добу одужало 89 осіб, з них 14 дітей.

За період з 14.03.2020 всього до Київського обласного лабораторного центру надійшло 19257 повідомлень про підозру на COVID-19. За останню добу отримано 103 повідомлення про підозру. Встановлено медичне спостереження за 19257 контактними особами.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 13 вересня, виявили 2 462 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 156 797.