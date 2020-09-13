Синоптики прогнозують суху погоду, вдень до 27°

В Україні у понеділок опади не прогнозуються, вночі 9-14°, вдень 22-27°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-17°, на сході країни 6-11°; вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті 25-30°, на північному сході та в Карпатах близько 20°", - йдеться у прогнозі на понеділок.

У Києві та області 14 вересня опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 12-14°, вдень близько 25°, на Київщині вночі 9-14°, вдень 22-27°.

Згідно з прогнозом, в Україні 15-16 вересня буде сухо. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-19°; вдень 22-27°, у південній частині та на Закарпатті 25-30°.

У столичному регіоні 15-16 вересня опади також не прогнозуються. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.

В Україні 17 вересня синоптики опади не прогнозують, лише вдень у західних, Житомирській, місцями Київській областях короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 18°, на північному сході 8-13°; вдень 24-30°, у більшості західних областей 20-26°.

18 вересня невеликий, місцями помірний короткочасний дощ, вночі у південно-східній частині, вдень у західних областях без опадів. Температура вночі 8-13°, у центральних та південних областях 11-16°, на узбережжі морів до 18°; зниження денної температури до 14-20°, на північному заході країни до 10-15°, у південній та східній частині 21-27°.

На Київщині 17 вересня без опадів, лише вдень місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 11-16°, вдень 25-30°. 18 вересня вночі помірний, вдень невеликий короткочасний дощ; температура вночі 8-13°, зниження денної температури до 14-19°.