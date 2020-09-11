На вихідні дощів не буде, вдень прогріє до +30°

В Україні найближчими днями опади не очікуються, 12 вересня температура вночі 6-11°, вдень 20-25°, у південних областях до 29°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 20-25°; у південній частині та на Закарпатті вночі 12-17°, вдень 24-29°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура вночі близько 10°, вдень 21-23°, на Київщині вночі 6-11°, вдень 20-25°.

Згідно з прогнозом, в Україні 13-14 вересня опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у Приазов'ї північно-східний, 7-12 м/с. Температура у південній частині та на Закарпатті вночі 11-16°, вдень 25-30°; на решті території вночі 9-14°, у східних, 13 вересня і в північних областях 6-11° тепла, вдень 22-27°.

На Київщині 13-14 вересня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13 вересня 6-11°, 14 вересня 9-14°; вдень 22-27°.

В Україні 15-16 вересня опади не прогнозуються. Температура вночі 8-14°, на крайньому півдні 15-19°; вдень 21-27° (на північному сході країни 18-20°), на Закарпатті та Одещині місцями до 30°.

У столичному регіоні 15-16 вересня опади не очікуються. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, в Україні невеликі дощі ймовірні лише 18 вересня, крім південно-східної частини.

Температура 17 вересня вночі 8-14°, вдень 23-29°, на півдні вночі 11-17°, вдень 26-32°; впродовж 18-21 вересня зниження температури вночі до 3-9° тепла, вдень до 14-20°, на півдні вночі до 6-13°, вдень до 17-23°.