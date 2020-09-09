Ні краплини дощу: в Україні - сухо і спекотно до кінця тижня

В Україні у четвер опади не очікуються, температура вночі 8-13°, вдень 23-28°.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°, вдень 23-28°, у західних областях 20-25°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 14-19°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області опади не прогнозуються. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 11-13°, вдень 25-27°, на Київщині вночі 8-13°, вдень 23-28°.

Згідно з прогнозом, 11-12 вересня в Україні опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, у північних та західних областях, 12 вересня в Україні, крім півдня, 5-10° тепла; вдень 19-24°, у південній частині та на Закарпатті 25-30°.

У столичному регіоні температура вночі 5-10°, вдень 19-24°.

Синоптики в Україні 13-14 вересня опадів не прогнозують. Температура вночі 7-13°, у південній частині 12-18°; вдень 23-29°, у західних та північних областях 20-26°.

На Київщині також без опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°.