Спекотно буде до кінця тижня — прогнозують до +30° і без опадів

У середу, 9 вересня, в Україні мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°, вдень 20-25°, на півдні країни - до 27°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

10-11 вересня в Україні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура 10 вересня вночі 8-13°, на узбережжі морів 14-18°, вдень 23-28° (у західних областях 19-24°); 11 вересня вночі 6-11°, вдень 17-22°, у південній частині та східних областях вночі 11-16°, вдень 23-28°.

12-13 вересня в Україні також буде без опадів, температура вночі 9-15° (12 вересня у північних областях 6-11°), вдень 20-26°; у південній частині вночі 13-19°, вдень 24-30°.

В Українському гідрометцентрі також попередили, що 9-11 вересня у південній частині, східних, центральних областях, більшості районів Сумської, Київської, Рівненської та Тернопільської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столичному регіоні 9 вересня мінлива хмарність, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 10-12°, вдень 22-24°; по області вночі 8-13°, вдень 20-25°.

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10-11 вересня у Києві також мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура 10 вересня вночі 8-13°, вдень 23-28°; 11 вересня вночі 6-11°, вдень 17-22°.

12-13 вересня у столиці без опадів, температура 12 вересня вночі 6-11°, 13 вересня 9-14°; вдень 20-25°.