В Арктиці до 2035 року розтане весь лід

Британські вчені вважають, що до 2035 року Арктика повністю залишиться без льодового покриву.

Як передає Укрінформ, результати їх дослідження опубліковано у науковому журналі Nature Climate Change, повідомляє Science Daily.

"Ми знаємо, що Арктика сильно змінюється під дією глобального потепління… Перспектива того, що вже до 2035 року Арктика може залишитися без льодового покриву, повинна змусити людство активніше боротися з глобальним потеплінням", - вважає палеокліматолог із Британської антарктичної служби Луїза Сайм.

Будуючи свою модель, кліматологи спиралися на вивчення останнього міжльодовикового періоду. Команда дійшла висновку, що вплив інтенсивного весняного сонячного світла створив багато озер і ставків на поверхні арктичної криги, що відіграло вирішальну роль у таненні льоду.

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Моделювання майбутнього вказує на те, що Арктика може залишитися без льоду до 2035 року.

Раніше Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) показало знімки зниклих льодовиків Арктики.