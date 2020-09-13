У Тернополі вшанували пам'ять жертв депортації 1944-1951 років

Жертв насильницьких депортацій в 1944-1951 роках вшанували сьогодні у Тернополі.

Про це повідомляє Укрінформ із повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

У Тернополі вшанували жертв примусового виселення із Лемківщини Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини. З цієї нагоди біля пам’ятника депортованим у 1944 – 1951 роках українцям у Тернополі зібралися члени їхніх родин, представники громадськості та влади. Священники відслужили панахиду, а присутні поклали до монумента квіти.

Нині на Тернопільщині проживає понад 200 тис. лемків та їхніх нащадків.

Нагадаємо, лемки - західна етнічна гілка українського народу, яка століттями проживала по обидва схили Карпат. У міжвоєнний час ХХ ст. чисельність лемків-русинів у світі становила близько 1 623 000 осіб. Упродовж 1945-1946 рр. на підставі угоди між урядом УРСР і Польським комітетом національного визволення на схід України було депортовано майже 485 тис. осіб. Тисячі лемків у голодні 1946-1947 роки повернулися до Галичини, ближче до Карпат.

У 2018 році Верховна Рада України встановила другу неділю вересня офіційним Днем пам’яті про насильницькі депортації в 1944-1951 роках.

Фото: www.oda.te.gov.ua