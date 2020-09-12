На Донеччині вшанували пам’ять жертв депортації 1944-1951 років

У Донецької області відбулося вшанування пам’яті українців, які зазнали примусового переселення з рідних земель після Другої світової війни.

Церемонія відбулася у селищі Сонячне Волноваського району, передає Укрінформ із посиланням на Донецьку ОДА.

У День пам’яті українців - жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках відбулися зустрічі зі свідками тих подій, показ фільму «Евакуйовані назавжди», а також майстер-класи народних промислів.

На Донеччині вшанували пам’ять жертв депортації / Фото: dn.gov.ua

У режимі відеозв'язку до заходу долучилися польська журналістка і публіцист Ізабелла Хруслінська та голова об’єднання українців у Польщі Петро Тима.

В ОДА нагадали, що в 1951 році до села Сонячне із Закерзоння було примусово переселено 115 сімей – 528 осіб.

9 вересня 1944 року в Любліні комуністичні уряди Радянського Союзу та Польщі уклали «Угоду між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі та польських громадян з території УРСР». Вона передбачала цілковите звільнення територій, які відходили до Польщі, від українців та переселення етнічних поляків і євреїв з України до Польщі.