В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

За даними УкрГідрометцентру, цими вихідними у південній частині, східних, центральних, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській та Тернопільській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У ДСНС наголошують, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності. Саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках.

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Зазначається, що зважаючи на відносно спекотну для вересня погоду, а також те, що пожежонебезпечний період наразі знаходиться у своїй активній фазі — загроза виникнення загорянь може зростати,.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах.