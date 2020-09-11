У Кривому Розі горить сміттєзвалище

У Кривому Розі Дніпропетровської області з вечора четверга триває гасіння пожежі на полігоні твердих побутових відходів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

“10-го вересня о 20:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на вулиці Симбірцева Саксаганського району міста Кривий Ріг горить полігон твердих побутових відходів”, - йдеться у повідомленні.

За викликом одразу було направлено чергові відділення 12-ої, 14-ої та 29-ої державних пожежно-рятувальних частини Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Також, залучено техніку ТОВ «Екоспецтранс» (бульдозери для розгортання великогабаритного сміття), самоскид КРАЗ та техніку КП "Кривбасгорводоканал.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що на території полігону твердих побутових відходів горить сміття на площі 850 кв м.

Займання локалізовано о 01:20, ліквідація триває.

До гасіння пожежі залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління, техніка та співробітників ТОВ «Екоспецтранс» та КП «Кривбасгорводоканал».

Фото: dp.dsns.gov.ua