В Україну прийшло бабине літо - вдень прогріватиме до 30°

Найближчими днями в Україні опадів не передбачається, температура в неділю становитиме 23-28°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

У неділю, 13 вересня, в Україні малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у Приазов'ї північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 23-28°; у південній частині та на Закарпатті вночі 10-15°, вдень 26-31°.

14-15 вересня в Україні також буде малохмарно й без опадів, вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с, у Приазов'ї до 12 м/с, в західних областях змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі у східних областях 6-11°, на решті території 9-14°, на узбережжі морів 15-19°; вдень 22-27° (на північному сході близько 20°), у південній частині та на Закарпатті 25-30°.

16-17 вересня в Україні без опадів, лише вдень 17 вересня на північному заході країни невеликий дощ, місцями гроза. Температура вночі 8-14°, на крайньому півдні 15-18°; вдень 21-27°, на Закарпатті та Одещині місцями до 29°.

Синоптики також попереджають, що 13-14 вересня у південній частині, східних, центральних, більшості районів північних, Рівненської та Тернопільської областей утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У столичному регіоні 13 вересня малохмарно, без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 9-11°, вдень 25-27°; по області вночі 6-11°, вдень 23-28°.

14-15 вересня у столиці також буде малохмарно й без опадів. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.

16-17 вересня у Києві без опадів, температура вночі 9-14°, вдень 22-27°.

За даними Укргідрометцентру, 13-14 вересня у східних, південних та південно-західних районах Київської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.