Підземні протести: Волинець заявляє про залякування родин шахтарів у Кривому Розі

Голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявляє, що на протестувальників у Кривому Розі та на їхні родини здійснюється тиск та залякування.

Як передає Укрінформ, про це Волинець повідомив у Фейсбуці.

“Голова ППО Незалежної профспілки гірників України шахти «Жовтнева» Віктор Стояновський та заступник цехового комітету ППО НПГУ цієї ж шахти Валерій Гриневич повідомляють, що з початку акції протесту на Криворізькому залізорудному комбінаті за ними та членами їхніх родин відбувається постійне переслідування та стеження з боку невідомих осіб. Щобільше, до малолітніх дітей 8 та 13 років Віктора Стояновського дорогою до школи підходили невідомі та запитували, де знаходяться їх батьки. Інші люди з незрозумілими намірами були за адресою проживання родини Валерія Гриневича та задавали питання його дітям”, - розповів Волинець.

Він вважає подібну ситуацію неприпустимою.

Варто зауважити, що кількома днями раніше він уже повідомляв, що за родинами профспілкових лідерів гірників стежать невідомі.

“За роки діяльності вільних профспілок, я багато разів бачив, чим закінчується ігнорування подібних ситуацій правоохоронними органами", - застерігає Волинець.

У зв'язку з виявленими фактами голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників звернувся до керівництва Нацполіції з вимогою відповідально відреагувати на зазначені факти тиску на профспілковців, учасників протестного руху у Кривому Розі.

"Щоб не було як у 2018 році, коли вбили нашого профспілкового лідера Олега Сичова - голову первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України шахти «Гвардійська» Криворізького залізорудного комбінату. Тоді зловмисники наважилися перейти від залякувань до вбивства, бо поліція, будучи поінформованою, не відреагувала належним чином на наведені факти”, - зазначив Волинець.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці на доручення уряду перевірить публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат».

Протести шахтарів у Кривому Розі почалися з 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам.

10 вересня на поверхню через погане самопочуття доставили вже чотирьох шахтарів. Одного з шахти «Жовтнева» та трьох — з шахти “Гвардійська”.

Також триває наземна акція протесту, криворіжці влаштували автопробіг на підтримку шахтарів під землею, а також прийшли на мітинг до будівлі КЗРК.

Опівночі 10 вересня стало відомо, що другий етап перемовин страйкуючих шахтарів та адміністрації КЗРК не дав бажаних результатів. Шахтарі повернулися в шахту, учасники наземного протесту розбили палатки, мітинг буде цілодобовим.

Станом на 10 годину 11 вересня під землею продовжують протест 251 гірник - чотирьох шахт Криворізького залізорудного комбінату.

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти «Батьківщина», «Жовтнева», «Гвардійська», «Тернівська» — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.