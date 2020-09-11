На Криворізькому залізорудному дев’яту добу страйкують гірники: під землею 257 осіб

На Криворізькому залізорудному комбінаті почалася дев’ята доба протесту гірників.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив у Фейсбуці.

“Дев’ята доба протесту на Криворізькому залізорудному комбінаті. Станом на вечір на чотирьох шахтах підприємства в умовах підземного протесту залишалися 257 гірників”, - повідомив Волинець.

Він додав, що інформацію щодо того, скільком людям вдалося протриматись ще одну, чергову ніч — уточнюють.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці на доручення уряду перевірить публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат».

Протести шахтарів у Кривому Розі почалися з 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам.

10 вересня на поверхню через погане самопочуття доставили вже чотирьох шахтарів. Одного - з шахти «Жовтнева» та трьох — з шахти “Гвардійська”.

Також триває наземна акція протесту, криворіжці влаштували автопробіг на підтримку шахтарів, які протестують під землею, а також прийшли на мітинг до будівлі КЗРК.

Опівночі 10 вересня стало відомо, що другий етап перемовин страйкуючих шахтарів та адміністрації КЗРК не дав бажаних результатів. Шахтарі повернулися в шахту, учасники наземного протесту розбили палатки, мітинг буде цілодобовим.

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти «Батьківщина», «Жовтнева», «Гвардійська», «Тернівська» — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.