На Криворізькому залізорудному дев’яту добу страйкують гірники: під землею 257 осіб

На Криворізькому залізорудному дев’яту добу страйкують гірники: під землею 257 осіб

Укрінформ
На Криворізькому залізорудному комбінаті почалася дев’ята доба протесту гірників. 

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив у Фейсбуці.

“Дев’ята доба протесту на Криворізькому залізорудному комбінаті. Станом на вечір на чотирьох шахтах підприємства в умовах підземного протесту залишалися 257 гірників”, - повідомив Волинець.

Він додав, що інформацію щодо того, скільком людям вдалося протриматись ще одну, чергову ніч — уточнюють.

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Як повідомлялося, Прем’єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці на доручення уряду перевірить публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат».

Протести шахтарів у Кривому Розі почалися з 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам.

10 вересня на поверхню через погане самопочуття доставили вже чотирьох шахтарів. Одного - з шахти «Жовтнева» та трьох — з шахти “Гвардійська”.

Також триває наземна акція протесту, криворіжці влаштували автопробіг на підтримку шахтарів, які протестують під землею, а також прийшли на мітинг до будівлі КЗРК.

Опівночі 10 вересня стало відомо, що другий етап перемовин страйкуючих шахтарів та адміністрації КЗРК не дав бажаних результатів. Шахтарі повернулися в шахту, учасники наземного протесту розбили палатки, мітинг буде цілодобовим.

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти «Батьківщина», «Жовтнева», «Гвардійська», «Тернівська» — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.

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