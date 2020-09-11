Підземні страйки шахтарів: Волинець каже, що потрібне втручання Прем‘єра та Президента

У ситуацію з підземним страйком шахтарів у Кривому Розі потрібне втручання Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля і Президента Володимира Зеленського.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець заявив у Фейсбуці.

"Хто зірвав перемовини? Керівництво Криворізького залізорудного комбінату, яке "контролюється Коломойським", зайняло вперту позицію - відмовляється виконувати вимоги шахтарів. По головній вимозі протестувальників - підвищенню зарплати, було продемонстровано, що з шахтарями, як і раніше, рахуватися не будуть. Отже вони не розуміють основної проблеми - бажання людей покращити якість життя. Це означає, що боротьба вийшла на новий виток. Що потрібні втручання і Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля, і Президента Володимира Зеленського. Питання стоїть так: "Хто в Україні сильніший: олігархи чи влада"? - написав Волинець.

Він переконаний, що влада має бути на боці шахтарів та їх сімей.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці на доручення уряду перевірить публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат».

Протести шахтарів у Кривому Розі почалися з 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам.

10 вересня на поверхню через погане самопочуття доставили вже чотирьох шахтарів. Одного з шахти «Жовтнева» та трьох — з шахти “Гвардійська”.

Також триває наземна акція протесту, криворіжці влаштували автопробіг на підтримку шахтарів, а також прийшли на мітинг до будівлі КЗРК.

Опівночі 10 вересня стало відомо, що другий етап перемовин страйкуючих шахтарів та адміністрації КЗРК не дав бажаних результатів. Шахтарі повернулися в шахту, учасники наземного протесту розбили палатки, мітинг буде цілодобовим.

ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти «Батьківщина», «Жовтнева», «Гвардійська», «Тернівська» — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.