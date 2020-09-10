У Кривому Розі шахтарі пишуть "меморандум примирення"

"Меморандум примирення" з адміністрацією підприємства складають шахтарі Криворізького залізорудного комбінату, де кілька діб триває підземний страйк гірників.

Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

"Шахтарі Криворізького залізорудного комбінату прямо зараз формують свої пропозиції до "Меморандуму примирення" з адміністрацією підприємства. Здебільшого йдеться про оплату праці, збільшення зарплат для працівників, які мало того, що працюють в умовах з порушенням норм безпеки, ще й мають виконувати непередбачені посадовими інструкціями роботи", - повідомив Волинець.

Як повідомлялося, Прем’єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці на доручення уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".

Протести шахтарів у Кривому Розі почалися з 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам.

10 вересня на поверхню через погане самопочуття доставили вже чотирьох шахтарів. Одного з шахти "Жовтнева" та трьох — з шахти “Гвардійська”.

Також триває наземна акція протесту, криворіжці влаштували автопробіг на підтримку шахтарів під землею, а також прийшли на мітинг до будівлі КЗРК.

ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.