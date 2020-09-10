У Кривому Розі шахтарі пишуть "меморандум примирення"
Як передає Укрінформ, про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.
"Шахтарі Криворізького залізорудного комбінату прямо зараз формують свої пропозиції до "Меморандуму примирення" з адміністрацією підприємства. Здебільшого йдеться про оплату праці, збільшення зарплат для працівників, які мало того, що працюють в умовах з порушенням норм безпеки, ще й мають виконувати непередбачені посадовими інструкціями роботи", - повідомив Волинець.
Як повідомлялося, Прем’єр-міністр доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці на доручення уряду перевірить публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".
Протести шахтарів у Кривому Розі почалися з 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату. 9 вересня під землею лишалося 292 шахтарі. Ввечері одному з гірників стало зле, його підняли на поверхню та передали медикам.
10 вересня на поверхню через погане самопочуття доставили вже чотирьох шахтарів. Одного з шахти "Жовтнева" та трьох — з шахти “Гвардійська”.
Також триває наземна акція протесту, криворіжці влаштували автопробіг на підтримку шахтарів під землею, а також прийшли на мітинг до будівлі КЗРК.
ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" – найбільше приватне підприємство України з видобутку залізної руди підземним способом. Шахти "Батьківщина", "Жовтнева", "Гвардійська", "Тернівська" — основні структурні підрозділи, що входять до складу комбінату.