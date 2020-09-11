На Тернопільщині вперше за 30 років оновлюють автодорогу

Уперше за 30 останніх років на Тернопільщині оновлюють дорогу Тернопіль - Заліщики у межах президентського проєкту «Велике будівництво».

Про це передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

«Автошлях М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече, котрий перетинає з півночі на південь усю Тернопільську область – пріоритетний об’єкт «Великого будівництва» у 2020 році для регіону. Від Тернополя до Заліщиків дорогу повністю оновлюють уперше за понад 30 років. Більше того, у населених пунктах влаштовують тротуари та нову систему освітлення, роблять водовідведення, бар’єрне огородження та встановлюють дорожні знаки нового зразка», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Державне агентство автомобільних доріг України «Укравтодор» погодило виділення додаткових коштів на поточний середній ремонт траси М-19. Служба автомобільних доріг отримала можливість оновити крім автошляху ще й транспортну розв’язку на 331 кілометрі.

Це дозволить водіям і пасажирам у найкоротший термін безпечно доїхати до ряду населених пунктів Тернопільського району та промислових об’єктів.

Передбачається, що усі ремонтні роботи будуть завершені до кінця 2020 року.

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У межах реалізації національного проєкту «Велике будівництво» в Тернопільській області триває будівництво, реконструкція, капітальний ремонт 5 шкіл, 5 садочків і 6 об’єктів спорту, а також 237 км місцевих, комунальних і державних доріг.

У 2020 році в Укравтодорі запланували побудувати та відремонтувати 9 об'їзних шляхів загальною довжиною 101,5 км.

Як повідомляв Укрінформ, починаючи з 1 березня 2020 року, в Україні в межах проєкту "Велике будівництво" на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел