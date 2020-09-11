На Львівщині призначили нового прокурора області

Новим очільником Львівської прокуратури став Антон Войтенко.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури у Фейсбуці.

«Львівську обласну прокуратуру очолив Антон Войтенко. До призначення очільником Львівської обласної прокуратури, працював прокурором Рівненської області, а також обіймав різні посади у військовій прокуратурі Центрального регіону України», - йдеться в повідомлені.

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Керівником прокуратури Львівщини Антона Войтенка призначено наказом Офісу Генерального прокурора з 11 вересня 2020 року строком на 5 років.

Антон Войтенко народився 22 жовтня 1984 року в м. Умань Черкаської області. Здобув юридичну освіту у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2007 року.

Фото: gazeta.lviv.ua