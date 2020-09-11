На Львівщині призначили нового прокурора області
Укрінформ
Новим очільником Львівської прокуратури став Антон Войтенко.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури у Фейсбуці.
«Львівську обласну прокуратуру очолив Антон Войтенко. До призначення очільником Львівської обласної прокуратури, працював прокурором Рівненської області, а також обіймав різні посади у військовій прокуратурі Центрального регіону України», - йдеться в повідомлені.
Керівником прокуратури Львівщини Антона Войтенка призначено наказом Офісу Генерального прокурора з 11 вересня 2020 року строком на 5 років.
Антон Войтенко народився 22 жовтня 1984 року в м. Умань Черкаської області. Здобув юридичну освіту у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2007 року.
Фото: gazeta.lviv.ua