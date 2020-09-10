Прокурорка Львівської області пішла з посади

Прокурорка Львівської області Ірина Діденко пішла з посади.

Про це вона написала на сторінці Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Мої повноваження прокурорки Львівщини сьогодні закінчено. Дякую Львівщино! Неймовірний край з неповторним містом Лева з власною, незламною позицією, яка захоплює. Дякую всім за відкрите серце, з яким прийняли. У свою чергу зробила за цей час ВСЕ що було в моїх силах та повноваженнях, щоб ми хоч трохи наблизились до західних стандартів роботи", - написала Діденко.

Цікаво, що в коментарях під постом лише схвальні відгуки про її роботу.

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"Пані Ірино, ви були найкращим прокурором області! І дуже шкода, що Вас міняють!", - зокрема, написав Володимир Парасюк.

Ірина Діденко – старший радник юстиції, 1986 року народження (м. Немирів Вінницької області). Навчалася в Одеській національній юридичній академії. В органах прокуратури працює з 2008 року. Обіймала посади від помічника прокурора району, старшого прокурора, начальника відділу прокуратури області. З 2014 року - старший прокурор, заступник начальника, начальник відділу, управління ГПУ. Прокуратуру Львівської області Ірина Діденко очолила в жовтні 2019 року.