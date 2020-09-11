В оргкомітеті назвали ключове питання шостого Донбас Медіа Форуму

Одним із ключових аспектів шостого Донбас Медіа Форуму стане питання саморегуляції журналістів.

Про це сказав голова ГО «Донецький інститут інформації», очільник оргкомітету Форуму Олексій Мацука у вступному слові, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Один із ключових аспектів цього річного форуму - це саморегуляція у журналістів. Наскільки українці довіряють такому терміну, як саморегуляція редакції, наскільки вони розуміють, що таке саморегулювання - ми не знаємо відповіді на це питання, і таких опитувань, на жаль, не проводилося в Україні соціологами. Тому, на мою думку, Донбас Медіа Форум повинен розвивати цю дискусію і обговорювати шляхи того, як нам донести до аудиторії ідею про саморегулювання і як вони розуміють цей процес», - зазначив Мацука.

За його словами, під час форуму плануються дискусії про стандарти і журналістську етику.

«Наші панельні дискусії, воркшопи точно передають тренди вітчизняної журналістики, які ми зафіксували. Нас, як і шість років тому, дуже хвилює все, що пов’язано з Донбасом у медіа або політиці, з постконфліктним врегулюванням, з підтримкою громадських дискусій про мирний план і політико-дипломатичний шлях вирішення ситуації на Сході України», - наголосив Мацука.

Водночас він зауважив, що порушуватимуться також питання «прихованої політичної реклами, мови змови, мови ворожнечі, інших негативних речей», які притаманні частині медіа і в нашій країні, і в цілому у світі.

«Ми будемо протягом двох днів розглядати ці питання і налаштовані самокритично щодо обговорення цих речей», - зауважив Мацука.

Як повідомлялося, в Україні 11-12 вересня проходить Шостий Донбас Медіа Форум. У 2020 році його тема «Співпраця під час ізоляції».

У дискусіях та воркшопах впродовж двох днів візьмуть участь майже 60 спікерів із 14 країн, а учасники цьогоріч вперше долучаються онлайн через епідеміологічні виклики.

У програмі Форуму - 18 дискусій та воркшопів від українських та зарубіжних експертів із Великої Британії, Грузії, Угорщини, Естонії, Франції, Чехії, Швеції, Польщі, Нідерландів, Боснії, Хорватії, Нікарагуа, Сальвадора. Усі заходи відбуваються у форматі talk show із прямою трансляцією та відеовключеннями. Для всіх заходів передбачений синхронний переклад англійською та українською мовами, а також буде переклад жестовою мовою.