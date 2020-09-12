Старт шостого Донбас Медіа Форуму: 18 заходів, майже 60 спікерів з 14 країн світу, переклад трьома мовами

12 вересня, 10:00 - шостий Донбас Медіа Форум.

У дискусіях та воркшопах візьмуть участь майже 60 спікерів із 14 країн світу, а учасники цьогоріч вперше долучаться онлайн через епідеміологічні виклики. Для того, щоб отримати посилання трансляцій всіх заходів, необхідно заповнити онлайн-форму за посиланням: https://bit.ly/DMF-2020.

Тривалість Форуму - 10:00-19:00

У програмі Форуму 18 дискусій та воркшопів від українських та зарубіжних експертів із Великобританії, Грузії, Угорщини, Естонії, Франції, Чехії, Швеції, Польщі, Нідерландів, Боснії, Хорватії, Нікарагуа, Сальвадора. Усі заходи будуть у форматі talk show із прямою трансляцією, з оперативним опрацюванням коментарів та можливістю відео-включень. Для всіх заходів також передбачений синхронний переклад англійською та українською мовами. Новацією цьогорічного Форуму стане також переклад жестовою мовою.

Промо-ролик ДМФ-2020: https://youtu.be/0MQ2p8GqhmQ

У 2020 році тема Форуму була визначена з огляду на світові тренди, які стосуються кожного: “Співпраця під час ізоляції”.

Серед учасників дискусій, які завітають до студії, зокрема можна буде почути: Матті Маасікас - Посол Європейського Союзу та голова Представництва ЄС; Андрій Мамалига - представник Уповноваженого з питань партнерства з інститутами громадянського суспільства; Сергій Постівой - член Центральної виборчої комісії; Ольга Айвазовська - голова правління Громадянської мережі ОПОРА; Світлана Остапа - голова Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України; Катерина М'ясникова - керівниця Національної асоціації медіа; Олексій Погорєлов - президент Української Асоціації Медіа Бізнесу та член Комісії з журналістської етики; Наталія Лигачова - голова ГО "Детектор медіа"; Любов Цибульська - керівниця Групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру; Віталій Рибак - аналітик ГО "Інтерньюз-Україна"; Андрій Боборикін - медіаменеджер та директор з цифрового маркетингу та продуктів Суспільного; Юлія Островська - керівниця телеканалу “ДОМ”; Дмитро Крапивенко - головний редактор часопису "Український тиждень"; Станіслав Асєєв - журналіст й автор збірки есеїв "В Ізоляції" про життя на окупованій території Донбасу та інші експерти.

Решта спікерів з України та ще 14 країн світу приєднаються до дискусій через онлайн-платформи. Всі глядачі переглядатимуть заходи у двох паралельних трансляціях: один стрім для дискусій, другий стрім - для воркшопів. Також запланований спеціальний захід онлайн з Краматорська — пресдискусія з двома головами Донецької та Луганської обласних державних адміністрацій.

Із детальною програмою та спікерами можна ознайомитись за посиланням: www.donbasmediaforum.net

Ставте запитання під трансляціями, або заповнюйте форми попереднього збору запитань для дискусій за посиланням: http://bit.ly/DMF2020-questions, а для воркшопів за посиланням: http://bit.ly/DMF2020-workshops

Запрошуємо медіаменеджерів, редакторів, журналістів та інших працівників редакцій, які працюють з тематиками Донбасу, а також усіх представників медіа, які цікавляться питаннями консолідації суспільства, нового медійного законодавства, саморегуляції медіа, подолання наслідків COVID-19 у роботі редакцій, протидії дезінформації, висвітлення місцевих виборів за новим виборчим законодавством, розвитку YouTube-каналів для регіональних медіа, висвітлення гендерних питань, керування стресом у часи глобальної невизначеності тощо.

Постійний організатор Донбас Медіа Форуму — ГО "Донецький інститут інформації".

Партнери #DMF2020: USAID (через Internews та DG East), Представництво Європейського Союзу в Україні, Проєкт Ради Європи "Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні", Координатор проєктів ОБСЄ в Україні, ООН в Україні, Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, неурядова організація “Free Press Unlimited”, Проєкт “Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для зміцнення свободи медіа в Україні”, Посольство Федеративної республіки Німеччина, Міністерство закордонних справ Данії, Міністерство закордонних справ Норвегії, програми "Стійка Україна" Міжнародного центру з оборони і безпеки, комунікаційна агенція “Zinc network”, мережа “Open information partnership”.

Інформаційні партнери #DMF2020: Укрінформ, Hromadske.ua, телеканал "ДОМ", “Детектор медіа”, Lviv media forum, онлайн-журнал “Varosh”.

Вся актуальна інформація:

Реєстрація: https://bit.ly/DMF-2020

Програма: www.donbasmediaforum.net

Telegram-канал: https://t.me/DMF2020

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/238543023880126/

Контакти Оргкомітету для додаткових запитань тел.: +38 067 463 32 11, e-mail:

dmfdonbass@gmail.com

Відео (українська версія):

Відео (англійська версія):