На Одещині редактору газети погрожують розправою - він звернувся до поліції

Як повідомляє Укрінформ, Варшанідзе повідомив про це в черговому випуску газети.

"Мені, як головному редактору газети «Альтернатива.орг», почали відкрито погрожувати розправою за право розпоряджатися майном редакції і ресурсами в соціальних мережах. У 2017 році я вже пережив напад, суд над яким вже тягнеться три роки, і щоб уникнути несподіванок, повідомляю, що подаю заяву до поліції про погрози з боку Тимура Хасаєва. Вважаю такі дії абсолютно неприпустимими", - зазначив Варшанідзе.

Журналіст додав, що редакція «Альтернатива.орг» абсолютно на законних підставах володіє всім своїм майном, "яке було придбано на особисто мною зароблені гроші. Ніяких фінансових зобов'язань щодо обладнання, яким розпоряджається редакція, ми не маємо ні перед ким".

"Сайт і всі групи в соціальних мережах, де я є адміністратором, нікому не плануються передаватися і права на них нікому не планують навіть продаватися", - повідомив редактор видання.

Варшанідзе пов'язує прихід до редакції групи представників колишнього голови місцевої ради Хасаєва і погрози на адресу журналістів стартом "передвиборчих перегонів".

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За словами редактора видання, це не перший подібний випадок погроз. Три роки тому на нього напали, і суд над нападниками триває досі.

Слід зазначити, що Тимур Хасаєв минулого року звертався до Одеського окружного адміністративного суду з позовом до Таїровської селищної ради про відновлення його на посаді селищного голови Таїровської ОТГ. Однак суд відмовив у задоволенні позову, головою Таїровської місцевої ради є Лариса Бурлака.

Наразі очікується коментар від Відділу комунікацій обласного управління поліції, куди Укрінформ звернувся з запитом.