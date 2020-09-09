Донецьку фільтрувальну зупинили на три доби через ремонт

Донецька фільтрувальна станція зупинена на три доби (з 9 по 12 вересня) для проведення ремонту, в результаті чого зупинено водопостачання міста Авдіївка і селища Верхньоторецьке.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в комунальному підприємстві «Компанія «Вода Донбасу».

«З 9 по 12 вересня буде зупинена Донецька фільтрувальна станція в зв'язку з проведенням ремонтних робіт енергопостачальним підприємством. Не буде подаватися вода в місто Авдіївку і селище Верхньоторецьке», - поінформували в Компанії.

Як повідомляв Укрінформ, комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбас »було створено в 1930 році у зв'язку з великим дефіцитом водних ресурсів на Донбасі. Централізована подача води здійснюється на відстань 270 км від річки Сіверський Донець по каналу Сіверський Донець-Донбас і далі по Південнодонбаському водопроводу в Маріуполь.

КП «Вода Донбасу» надає послуги водопостачання споживачам 289 населених пунктів, послуги водовідведення - споживачам 79 міст і селищ Донецького регіону.

Протягом 2014 і 2015 років через пошкодження під час обстрілів канал Сіверський Донець - Донбас не раз був зупинений на ділянках 3 та 4 підйомів.