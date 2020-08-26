У "сірій" зоні на водогоні "Горлівка-Торецьк" усунули 9 поривів

На Донеччині в «сірій» зоні на ділянці водогону «Горлівка-Торецьк» вдалося усунути низку поривів.

Як передає Укрінформ, про це 26 серпня повідомили на сайті Донецької військово-цивільної обласної адміністрації.

«Аварійно-відновлювальні бригади комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» усунули 9 поривів на ділянці водогону «Горлівка-Торецьк», яка знаходиться в «сірій» зоні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи проводили фахівці з Часовоярського регіонального виробничого управління.

В ОДА нагадали, що це єдиний трубопровід, по якому вода подається від Горлівської фільтрувальної станції №2 до міста Торецьк. Ремонтні роботи, що дали змогу скоротити втрати води на 10%, були виконані без припинення водопостачання.

Раніше в обладміністрації повідомлялося, що сьогодні зранку фахівці комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» та сапери направились у «сіру» зону для проведення ремонту на водогоні Горлівка-Торецьк.

А наразі подано заявку до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) на надання режиму тиші вже на вересень для продовження ремонтних робіт на водогоні.

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Як повідомляв Укрінформ, комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» створено в 1930 році у зв'язку з великим дефіцитом водних ресурсів на Донбасі. Централізована подача води здійснюється на відстань 270 км від річки Сіверський Донець каналом Сіверський Донець-Донбас і далі Південнодонбаським водогоном до Маріуполя.

КП «Вода Донбасу» надає послуги водопостачання споживачам 289 населених пунктів, послуги водовідведення - споживачам 79 міст і селищ Донецького регіону.

Протягом 2014 і 2015 років через пошкодження під час обстрілів канал Сіверський Донець - Донбас неодноразово був зупинений на ділянках 3 та 4 підйомів.