Криклій повідомив про фінальний етап підняття танкера Delfi

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про початок фінального етапу підняття танкера Delfi.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Розпочинаємо фінальний етап операції з підняття та відбуксирування затонулого танкера Delfi", - зазначив він.

За словами міністра, усі випробування завершені, екологічний стан - у нормі, і повна готовність до завершальної операції, яка включає наступне: відкатка води з танків, куди вона була подана спеціально для забезпечення сталого стану на ґрунті (були високі хвилі та вітер на днях); випробування водотічності; переміщення на глибину; заведення тросів та пристроїв для обв’язки танкера між баржею ДМ та плавкраном "Атлас-4"; переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід.

Також Криклій відзначив злагоджену командну роботу ТОВ "Краншип" групи "Траншип", компанії "Бруклін-Київ", "Морського інженерного бюро", ДП "АМПУ" та Одеської філії.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 вересня з пошкодженого танкера Delfi стався ще один витік нафтопродуктів.

У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно сіло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Судновласник кілька разів переносив терміни підняття танкера з мілини. 26 серпня фахівці ТОВ "Краншип" поставили судно на рівний кіль. Підготовка до видалення аварійного судна з пляжної зони Одеси триває.

Фото: Думская