Криклій повідомив про фінальний етап підняття танкера Delfi

Криклій повідомив про фінальний етап підняття танкера Delfi

Укрінформ
Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про початок фінального етапу підняття танкера Delfi.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Розпочинаємо фінальний етап операції з підняття та відбуксирування затонулого танкера Delfi", - зазначив він.

За словами міністра, усі випробування завершені, екологічний стан - у нормі, і повна готовність до завершальної операції, яка включає наступне: відкатка води з танків, куди вона була подана спеціально для забезпечення сталого стану на ґрунті (були високі хвилі та вітер на днях); випробування водотічності; переміщення на глибину; заведення тросів та пристроїв для обв’язки танкера між баржею ДМ та плавкраном "Атлас-4"; переконання у можливості переходу з акваторії та власне перехід.

Також Криклій відзначив злагоджену командну роботу ТОВ "Краншип" групи "Траншип", компанії "Бруклін-Київ", "Морського інженерного бюро", ДП "АМПУ" та Одеської філії.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 вересня з пошкодженого танкера Delfi стався ще один витік нафтопродуктів.

У ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту "Південний". Біля узбережжя Одеси судно сіло на мілину, членів екіпажу евакуювали. Судновласник кілька разів переносив терміни підняття танкера з мілини. 26 серпня фахівці ТОВ "Краншип" поставили судно на рівний кіль. Підготовка до видалення аварійного судна з пляжної зони Одеси триває.

Фото: Думская

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