Філатова у Дніпрі облили зеленкою

У Дніпрі під час зустрічі міського голови Бориса Філатова з жителями лівого берега його облили зеленкою.

Як передає Укрінформ, про цей інцидент сам Філатов повідомив у Фейсбуці.

"Вони придумали все, що могли: сфабриковані кримінальні справи, бруд у медіа, підкуп депутатів, брехня, проплачені мітинги, «активістів» і «громадських діячів». Вони - в агонії. Єдине, на що вони залишилися здатні - це кидатися зеленкою", - написав Філатов.

Незважаючи на те, що у міського голови була залита зеленкою сорочка і руки, він продовжив зустріч з жителями міста.

"А я продовжую проводити зустрічі навіть злегка змінивши колір", - з гумором прокоментував Філатов.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, самі жителі міста оперативно затримали нападника.

Фото: Філатов, ФБ