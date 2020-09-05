У Слов'янську відзначають День міста

У суботу в Слов’янську на Донеччині святкують День міста. Цьогоріч Слов'янськ відзначає 375 років від дня заснування.

Про це повідомляє Укрінформ.

Датою заснування Слов’янська вважають 1645 рік, коли для захисту від нападів татар між Торськими озерами було побудовано фортецю Тор, яка поклала початок нинішньому Слов’янську.

Щоправда, люди жили на цих землях здавна. На території сучасного міста та його околиць виявлено неолітичне поселення, поховання доби бронзи, сарматські та кочівницькі поховання ІХ-ХІІІ ст. З ХVІ ст. Дике поле почали заселяти збіглі селяни: одні з центральної Росії, а інші з Правобережної України, які тікали від непосильного гніту поміщиків і шляхти.

У 1794 році місто отримало назву Слов’янськ.

З квітня 2014 року Слов’янськ став ареною бойових дій між терористичними угрупуваннями і українськими силовиками. Збройний конфлікт розпочався у ніч на 11 квітня 2014 року, коли російські спецпризначенці та озброєні автоматами проросійські терористи захопили міський райвідділ міліції, вивісивши там прапор Російської Федерації.

5 липня 2014 року українські військовослужбовці визволили місто від російських окупантів.