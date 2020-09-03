На Рівненщині «з нуля» звели дитсадок

У місті Березне на Рівненщині у межах проєкту «Велике будівництво» добудували дитячий садок.

Про це із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації повідомляє Укрінформ.

«Завдяки «Великому будівництву» у Березному вдалось завершити будівництво сучасного дитячого закладу на 150 місць. Садочок розпочали будувати «з нуля» три роки тому. Зведення нового дошкільного закладу у місті було вкрай нагальним. Так, всього в Березному проживає півтори тисячі дошкільнят, а існуючі садочки переповнені. Відкриття садочка дозволить суттєво покращити ситуацію з нестачею місць для дошкільнят», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що двоповерхове приміщення, де діятиме вісім груп, побудоване з використанням сучасних енергоефективних технологій, а для дітей створено комфортні ігрові та спальні кімнати. У закладі встановлено нове кухонне обладнання, закуплені сучасні меблі та інвентар.

На зведення такого довгоочікуваного об’єкта цього року виділено понад 29 млн грн із Державного фонду регіонального розвитку та 3,2 млн грн з бюджету Березнівської міської ради.

Також в межах «Великого будівництва» в Березнівському районі вже завершено реконструкцію автомобільної дороги Кам’янка- Велике Поле, де 10 кілометрів незручної бруківки замінили на асфальтобетонне покриття, облаштували узбіччя та встановили дорожні знаки.

На черзі - реконструкція приймального відділення Березнівської ЦРЛ.

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У межах «Великого будівництва» в області будують або реконструюють 5 шкіл, 5 дитсадків, 5 спортивних споруд, 73 км місцевих доріг, а також 7 приймальних відділень при медзакладах.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, у рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: rv.gov.ua