У високогірному районі Прикарпаття завершують ремонт двох доріг

На Прикарпатті, у Верховинському районі, завершують ремонт двох доріг: "Криворівня – Чернівці та Татарів – Кам’янець-Подільський.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація.

«На Прикарпатті тривають роботи в рамках національного проєкту «Велике будівництво». У Верховинському районі на завершенні два об’єкти: проводяться капітальний ремонт автодороги Р-62 Криворівня – Чернівці на км 0+000 – 13+000 та поточний середній ремонт автодороги Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський. Тут влаштовують верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону на одних ділянках та вирівнюючий шар крупнозернистого асфальтобетону на інших», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 2015 року на ремонт доріг у Верховинському районі скерували понад 300 млн грн.

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Верховинський район розташований на півдні Івано-Франківської області в самому центрі великої карпатської дуги, у найвищій частині Українських Карпат. Це найбільш високогірна частина Прикарпаття.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень протягом року. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото з відкритих джерел