В Озерцях на Рівненщині звели нову триповерхову школу

У селі Озерці Володимирецького району на Рівненщині відкрили нову триповерхову школу в межах президентського проєкту «Велике будівництво».

Про це з посиланням на пресслужбу Рівненської облдержадміністрації повідомляє Укрінформ.

«У селі Озерці Володимирецького району відкрили новозбудовану школу завдяки президентській програмі «Велике будівництво». Кошти на добудову навчального закладу залучені з різних бюджетів - з державного, обласного, районного. Тут навчатиметься понад 200 учнів та 30 дошкільнят. Причому не лише з села, а й з найвіддаленіших хуторів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стару школу побудували ще у 1939 році. Вона пережила війну і до недавнього часу працювала. Втім, приміщення стало аварійним, дітям було небезпечно там знаходитися. Тому будівництво нового закладу було вкрай необхідним.

Так, за час будівництва «з нуля» звели велике приміщення, накрили покрівлею, провели комунікації, встановили енергоощадні вікна та двері.

У новому закладі є 10 класних кімнат, простора їдальня, медичний блок та бібліотека з читальною залою. Також у закладі створено дві групи для дошкільнят.

У межах «Великого будівництва» в області будують або реконструюють 5 шкіл, 5 дитсадків, 5 спортивних споруд, 73 км місцевих доріг, а також 7 приймальних відділень при медзакладах.

Як повідомляв Укрінформ, в межах проєкту «Велике будівництво» з 1 березня 2020 року на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: rv.gov.ua