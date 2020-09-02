На Вінниччині запрацювали п’ять оновлених шкіл

На Вінниччині у межах Національної програми «Велике будівництво» у новому навчальному році запрацювали п’ять відновлених шкіл.

Про це повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА, передає Укрінформ.

Зазначається, що оновлення освітньої інфраструктури з врахуванням вимог доступності є одним з пріоритетів програми Президента «Велике будівництво». Так, завдяки фінансуванню з Державного фонду регіонального розвитку Вінниця в 2020 році отримала нову гімназію у мікрорайоні Поділля.

«Цього року держава виділила найбільшу за весь період суму – 44,6 млн гривень, аби добудувати навчальний заклад, на який жителі мікрорайону Поділля чекали 7 років. Це третя школа в місті, збудована за часи Незалежності, і одна з найкращих в Україні. Ще чотири загальноосвітні заклади в Оратівському, Іллінецькому, Ямпільському та Чернівецькому районах повністю оновили свої будівлі за підтримки програми «Великого будівництва». Школярі навчатимуться в комфортних умовах», - наголосив голова Вінницької ОДА Сергій Борзов.

За повідомленням департаменту, цьогоріч з держбюджету Вінницькій області спрямована найбільша за останні три роки сума субвенції на «Нову українську школу» – 49,7 млн грн. Кошти передбаченні на закупівлю меблів, навчальних дедуктивних матеріалів, комп’ютерного обладнання в кабінети початкової школи та інвентар для фізкультурно-спортивних приміщень.

Більше грошей надійшло в регіон і на придбання шкільних автобусів. Минулого року за державного фінансування було придбано лише 15 автобусів для навчальних закладів області, в поточному закуплять 25. Сума державної субвенції Вінниччині на зазначені потреби становить 46,5 млн грн.

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Школи області відкрили свої двері для понад 165 тисяч учнів. У 950 перших класів пішли навчатися 17 тисяч маленьких вінничан.

Як повідомляв Укрінформ, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

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