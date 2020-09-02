У Сіверській ОТГ відкрила двері відремонтована школа

На Донеччині у Сіверській ОТГ урочисто відкрили школу, відремонтовану в межах проєкту «Велике будівництво».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Донецької ОДА.

«Сіверська школа № 2, яку капітально відремонтували у Сіверській ОТГ в рамках національного проєкту «Велике будівництво», урочисто відкрилась 1 вересня… Відсьогодні у ній вчитимуться 236 учнів. У перспективі вона зможе прийняти на навчання 560 школярів», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що у Сіверській школі № 2 замінено покрівлю, здійснено термомодернізацію будівлі, капітальний ремонт зовнішніх систем водопостачання і каналізації, опалення, систем електропостачання та електроосвітлення, проведено капітальний ремонт внутрішніх приміщень, улаштовано нові ґанки і майданчики, огорожу території школи і спортивних майданчиків, благоустрій прилеглої території, спортивне ядро. Школа забезпечена сучасним навчальним обладнанням та меблями, шкільними автобусами.

Капітальний ремонт школи проведено за рахунок коштів обласного бюджету.

В урочистому відкритті взяли участь заступник голови Донецької ОДА Юлія Костюніна та радник голови ОДА Тамара Лук’янчук.

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Костюніна зазначила, що з початком навчального року будівля школи набула довершеного вигляду завдяки декоративному оформленню внутрішніх приміщень школи зусиллями школярів та педагогічного колективу.

Як повідомляв Укрінформ, початок національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, в рамках проєкту на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: dn.gov.ua