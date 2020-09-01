У Носівці на Чернігівщині перший дзвоник пролунав у новій школі

У місті Носівка на Чернігівщині перший дзвоник пролунав у новій школі, яку зводили 30 років і здали нещодавно завдяки програмі "Велике будівництво".

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко.

"Сьогодні разом з Носівським міським головою Володимиром Ігнатченком, народним депутатом України Валерієм Зубом, депутатом Чернігівської облради Сергієм Баришовцем мали честь відкрити новозбудовану Носівську школу №5", - повідомив очільник області.

Він зазначив, що для Чернігівщини - це знакова подія, оскільки нова школа в області відкрилася вперше з 2012 року.

За словами Прокопенка, Носівську школу №5 починали зводити ще в далекому 1989 році, а закінчили завдяки включенню об’єкта до президентської програми "Велике будівництво". Загальна вартість проєкту - 57,4 млн грн.

Новий навчальний заклад площею 4870 кв. м повністю відповідає вимогам концепції "Нової української школи", розрахований на 520 учнівських місць та забезпечений професійним педагогічним колективом. Має 25 сучасних аудиторій, 2 майстерні з дерево- та металообробки, бібліотеку, спортивну та актову зали, комфортну їдальню та спортивний майданчик зі штучним покриттям.

Шкільний дзвоник у новій школі сьогодні пролунав для майже 400 дітей.

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Як повідомляло агентство, цього року в межах програми "Велике будівництво" на Чернігівщині збудують або реконструюють 5 шкіл, 5 дитячих садків та 5 спортивних споруд. Проєкти профінансовані коштом державного (68,5 млн грн) та місцевих бюджетів (32,5 млн грн). Частину цих об’єктів уже здали в експлуатацію.

Початок національного проєкту "Велике будівництво" було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. Починаючи з 1 березня 2020 року, на понад 300 об’єктах почалися будівельні роботи. У планах протягом року - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг.

Фото: topnews.cn.ua